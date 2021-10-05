Без тестов и самоизоляции: Дания изменила правила въезда для украинцев

С 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без требования делать тест на коронавирус перед поездкой или идти на самоизоляцию по прибытии.

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Дании. Правительство страны отменило разделение государств на разные цвета в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Теперь для въезда в Данию органам пограничного контроля нужно предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент. Сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг «Дія», также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.

Сертификат должен подтверждать вакцинацию от коронавируса одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровление от заболевания.

В случае отсутствия ковидного сертификата гражданам Украины нужно пройти тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию перед приездом в Данию отменено.

Если гражданин Украины ранее болел COVID-19, но при этом не имеет сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию.

В таком случае делать тест по прибытии в Данию не нужно.

Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с очень высоким риском инфицирования, нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19.

В противном случае нужно сделать тест сразу по прибытии в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден подписал указ о снятии ограничений на поездки для граждан 33 стран с 8 ноября.

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