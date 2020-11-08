В Кривом Роге возле вокзала нашли мужчину с отрезанной головой
В Кривом Роге на железнодорожных путях в Долгинцевском районе сотрудники вокзала обнаружили обезглавленный труп мужчины.
Об этом сообщил Информатор со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного отделения полиции.
По информации издания, около 09:00 в полицию Кривого Рога поступило сообщение, что на железнодорожных путях в Долгинцевском районе лежит труп.
Сотрудники вокзала Кривой Рог-Главный обнаружили на путях тело мужчины с отрезанной головой.
Установлено, что это местный житель 1996 года рождения.
Труп отправили на проведение судмедэкспертизы.
Правоохранители занялись выяснением причин смерти.
Ранее Власти писали, что во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая ушла из дома по улице Глубокой около двух часов ночи 27 октября.