В Кривом Роге возле вокзала нашли мужчину с отрезанной головой

В Кривом Роге на железнодорожных путях в Долгинцевском районе сотрудники вокзала обнаружили обезглавленный труп мужчины.

Возле вокзала на путях обнаружили обезглавленное тело



Об этом сообщил Информатор со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного отделения полиции.

По информации издания, около 09:00 в полицию Кривого Рога поступило сообщение, что на железнодорожных путях в Долгинцевском районе лежит труп.

Сотрудники вокзала Кривой Рог-Главный обнаружили на путях тело мужчины с отрезанной головой.

Установлено, что это местный житель 1996 года рождения.

Труп отправили на проведение судмедэкспертизы.

Правоохранители занялись выяснением причин смерти.

Ранее Власти писали, что во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая ушла из дома по улице Глубокой около двух часов ночи 27 октября.

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