Шутила, что умрут в один день: на Львовщине от COVID-19 с разницей в 12 часов скончались муж и жена

Во Львовской области супруги погибли в один день из-за коронавируса.

Супругов звали Владимир и Мария, без них остались сыновья и дочка



Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на сестру погибшей женщины, Лесю Баранюк.

В городе Новояворовск Львовской области в реанимации местной больницы с разницей в 12 часов скончалась супружеская права.

Пару госпитализировали с коронавирусом еще 29 сентября, обоим было по 66 лет, и оба были не вакцинированы. Муж ранее пережил инфаркт, а у женщины был диагностировали сахарный диабет.

Супругов звали Владимир и Мария, без них остались сыновья и дочка. В браке они прожили 18 лет.

Сестра погибшей женщины рассказала, что когда супругов расположили в одной палате они шутили о том, что умрут в один день.

«Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: «Только ты чуть-чуть быстрее». Так и случилось – они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов«, – написала Леся Баранюк.

Как ранее сообщали Власти, во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая ушла из дома по улице Глубокой около двух часов ночи 27 октября.

Тэги: смерть, львовщина, коронавирус, супружеская пара