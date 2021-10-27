В Мелитополе в ковидных госпиталях работают ЛОРы, гинекологи и хирурги

В Мелитополе Запорожской области из-за сложной эпидемиологической ситуацией и стремительным ростом заболеваемости COVID-19 работе в ковидных госпиталях привлекают ЛОРов, гинекологов, кардиологов и других специалистов.

В Мелитополе не хватает инфекционистов для борьбы с COVID-19



Об этом сообщили на сайте Мелитопольского городского совета.

Сейчас в городе работают сразу три ковидных госпитали: на базе обновленной инфекционной больницы, в детском санатории, и еще один занимает корпуса гинекологии и в бывшего инфекционного отделения ЦРБ. Количество госпитализированных больных перевалило за три сотни.

По словам директора ТМО «Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи» Ларисы Сапрыкиной, медперсонал госпиталей работает на износ.

«К сожалению, такого количества инфекционистов в Мелитополе нет — в нашем городе их всего 10. Поэтому мы пригласили работать в госпитале врачей других специальностей, чтобы помочь коллегам справиться со сложной эпидситуацией”, – сказала Сапрыкина.

Она уточнила, что на борьбу с COVID-19 стали терапевты, пульмонологи, эндокринологи, педиатры, кардиологи, ЛОР-врачи и хирургическая служба. Всего в госпиталях работают 54 врача.

Также на дежурство в ковидные отделения выходят административные сотрудники местных больниц.

как сообщали Власти, в COVID-отделении одной из больниц Одессы ночью почти закончился кислород, из-за чего пришлось эвакуировать всех зависимых от кислорода пациентов.

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