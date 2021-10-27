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20:37 27 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Почему не все могут сгенерировать COVID-сертификаты в «Дии»: в Минцифре назвали ошибки

Министерство цифровой трансформации готовит серию обновлений электронной системы здравоохранения, которые позволят уменьшить количество ошибок, мешающих украинцам получить COVID-сертификат.

Не все могут сгенерировать COVID-сертификаты

Об этом написал в Telegram вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, главные проблемы вызывают ошибки врачей при занесении данных о вакцинации.

“Ключевая проблема в том, что по законодательству ошибку может исправить только врач, который делал вакцину и подписал запись своей электронной подписью”, – написал Федоров.

По его словам, были случаи когда находим врача в поезде или будили его ночью, чтобы человек смог улететь с сертификатом.

Наиболее распространенные ошибки — это неверное указание серии и кодов вакцин (это необходимо для избежания ввода левых записей), номеров вакцинации, создание дублирующих записей или же неполные данные в электронной системе здравоохранения.

Минцифры хочет как можно скорее разгрузить процесс и автоматизировать внесение этих данных.

«После детального анализа мы в ближайшие 2 недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов на 50-70 %”, – пообещал Федоров.

Ранее Власти писали, что в Запорожской области сотрудники киберполиции задержали злоумышленника, который создал фейковое приложение “Дия” и продавал его.

Источник:
Тэги: вакцинация, covid-19, Минцифра
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