В Чернигове турагентство заработало полмиллиона за два месяца на продаже фальшивых COVID-сертификатов

Злоумышленники за отдельную плату вносили данные клиентов без вакцинации в Электронную систему здравоохранения.

Стоимость одного поддельного сертификата составила 250 долларов



Об этом сообщается на сайте национальной полиции Черниговской области.

Правоохранители Черниговской области разоблачили группу злоумышленников, которые продавали COVID-сертификаты пациентам без вакцинации.

Организовала преступную схему 52-летняя владелица туристического агентства вместе с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры.

Узнав о такой «услуге», люди целенаправленно обращались в агентство, не для туристической поездки, а для того чтобы купить поддельный сертификат о вакцинации.

В офисе агентства, кабинетах медицинских работников и домах фигурантов прошли обыски. По результатам изъяты компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Стоимость одного поддельного сертификата составила для заказчика 250 долларов. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов. Всего за месяц злоумышленники заработали более 500 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщали Власти, на Хмельнитчине врач за 5000 грн продавал липовые сертификаты о вакцинации против COVID-19.

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