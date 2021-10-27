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01:55 28 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США выдали первый паспорт человеку третьего пола

Dana Zzyym из Колорадо судилась с властями с 2015 года. И вот наконец ей/ему выдали паспорт с обозначением пола «X».

США теперь разрешают своим гражданам указывать в паспортах пол, отличный от мужского или женского.

Это веха в признании прав людей, которые не идентифицируют себя как мужчина или женщина, сообщает CNBC.

Dana Zzyym родился с неоднозначными половыми признаками и перенес несколько операций. Он служил на флоте как мужчина, но позже во время учебы в университете Колорадо стал идентифицировать себя как «интерсекс».

Он собирался поехать на собрание организации Intersex International в Мексике, но ему не дали паспорт, так как он не указал в заявлении свой пол, а попросил вместо этого поставить гендерный маркер «X».

Он подал в суд. Шесть лет спустя желаемый паспорт ему выдали.

Специальный посланник США по правам ЛГБТК Джессика Стерн назвала этот шаг историческим, так как американские власти приводят теперь документы в соответствие с «живой реальностью».

США вместе с несколькими другими странами, такими как Австралия, Новая Зеландия, Канада, разрешают своим гражданам указывать в паспортах пол, отличный от мужского или женского.

Власти также писали, что немецкий бундестаг узаконил в Германии третий пол.

Источник:
Тэги: США, паспорт, третий пол
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