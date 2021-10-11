Украину обвинили в подтасовке допинг-проб: министр спорта отреагировал

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в течение двух лет проводило расследование под кодовым названием «Операция Геркулес».

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) был обвинен в манипуляции с допинг-пробами.



По результатам этого расследования Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) был обвинен в манипуляции с допинг-пробами, сообщает ТСН.

В частности, согласно результатам расследования WADA, в течение девяти лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины заранее сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт своей странице в Facebook сообщил, что директор Национального антидопингового центра Украины Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек уже подали в отставку.

«Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой», – отметил министр.

Ранее Власти писали, что украинский чемпион Олимпиады в Лондоне дисквалифицирован за допинг.

Тэги: допинг