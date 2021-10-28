16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове отказался сотрудничать со следствием

16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

Харьковский отказался говоорить на допросах



Об этом в эфире телеканала Дом заявил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж.

«Задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение. Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов”, – рассказал полицейский.

Он тут же подчеркнул, что доказательств и так достаточно.

По словам правоохранителя, у парня взяли биологические образцы, назначили экспертизу для определения его состояния в момент совершения преступления.

Напомним, что подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, он открыл стрельбу по людям в супермаркете из травматического пистолета.

«Уголовное производство по этому факту следователям расследовано и направлено в суд. И есть судебный приговор — 2 года лишения свободы, но в порядке ст. 75 Уголовного кодекса Украины с освобождением от наказания на 1 год. Следствием по делу также будет учтен предыдущий факт, подключенный к делу и использован в доказательствах», — добавил Чиж.

Он также высказал мнение, что следует усилить наказание за подобные преступления на дороге.

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В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

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