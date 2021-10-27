В Сумах на глазах у жены расстреляли активиста “Правого сектора”
В Сумах вечером 27 октября возле собственного дома был убит представитель «Правого сектора» Александр Иванину.
Об этом сообщила полиция Сумщины. Информацию о происшествии правоохранители получили в 21:10.
На месте копы установили, что от огнестрельного ранения погиб мужчина 1992 года рождения.
В комментарии “Суспильному” представитель областной ячейки Правого сектора Сергей Супрун уточнил, что Иванину убили возле собственного автомобиля.
«Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов», – рассказал Супрун.
Он также предположил, что убийство связано с антикриминальными действиями Иванины, который «публично освещал деятельность определенных лиц».
По информации “Правого сектора” в Facebook, киллер сделал более 10 выстрелов.
«Не возникает сомнений, кто приложил к этому руку и где именно искать виновных. «Правый сектор» убежден, что именно националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства. А убийц следует искать среди любителей «русского мира», – сообщили в организации.
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