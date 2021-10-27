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06:43 28 Октября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Сумах на глазах у жены расстреляли активиста “Правого сектора”

В Сумах вечером 27 октября возле собственного дома был убит представитель «Правого сектора» Александр Иванину.

В Сумах застрелили активиста Правого сектора

Об этом сообщила полиция Сумщины. Информацию о происшествии правоохранители получили в 21:10.

На месте копы установили, что от огнестрельного ранения погиб мужчина 1992 года рождения.

В комментарии “Суспильному” представитель областной ячейки Правого сектора Сергей Супрун уточнил, что Иванину убили возле собственного автомобиля.

«Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов», – рассказал Супрун.

Инцидент произошел около 21.00

Инцидент произошел около 21.00

Он также предположил, что убийство связано с антикриминальными действиями Иванины, который «публично освещал деятельность определенных лиц».

Иванину застрелили возле собственной машины

Иванину застрелили возле собственной машины

По информации “Правого сектора” в Facebook, киллер сделал более 10 выстрелов.

«Не возникает сомнений, кто приложил к этому руку и где именно искать виновных. «Правый сектор» убежден, что именно националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства. А убийц следует искать среди любителей «русского мира», – сообщили в организации.

Ранее Власти писали, что в Херсонской области психически больной мужчина убил полицейского и ранил медика, которые прибыли на вызов.

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Тэги: убийство, Правый сектор
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