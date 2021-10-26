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09:31 28 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Франция обвинила Лукашенко в торговле людьми

Родственники президента целенаправленно организовывают поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС.

Государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

Об этом заявил в среду, 27 октября, государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, сообщает DW.

«Эта торговля людьми организована непосредственно семьей Лукашенко с третьими странами, в любом случае с помощью коммерческих рейсов и организованных туров», – сказал представитель МИД на заседании комитета Сената по европейским делам. Его слова цитирует CNEWS.

По словам представителя МИД Франции, цель белорусского режима – «ослабление и разобщение Европейского Союза»: мол, это вы не хотите мигрантов, это вы плохо обращаетесь с ними, это вы не уважаете принципы, которые декларируете.

Клеман Бон призвал действовать в  этой ситуации «безупречно, твердо и гуманно».

Ранее Власти писали, что нелегальные мигранты штурмовали польскую границу при поддержке служб Беларуси.

Источник:
Тэги: Франция, Лукашенко, нелегальные мигранты
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