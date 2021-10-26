Статистика COVID-19 в Украине за сутки: зафиксировано два новых рекорда
По состоянию на утро четверга, 28 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 071 заболевших с начала пандемии и также рекордное количество сделанных прививок.2,1233
Об этом сообщили на сайте Минздрава. Из 3
заболевших 1 830 детей. Госпитализировали 5 366 пациентов.
За сутки от COVID-19 умерло 576 человек, выздоровело – 10 006.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.
Количество заболеваний по регионам за сутки:
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г. Киев – 1451 случай;
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Винницкая область – 460 случаев;
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Волынская область – 587 случаев;
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Днепропетровская область – 2113 случаев;
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Донецкая область – 1180 случаев;
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Житомирская область – 1668 случаев;
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Закарпатская область – 401 случай;
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Запорожская область – 1449 случаев;
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Ивано-Франковская область – 1258 случаев;
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Киевская область – 906 случаев;
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Кировоградская область – 184 случая;
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Луганская область – 656 случаев;
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Львовская область – 1506 случаев;
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Николаевская область – 593 случая;
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Одесская область – 2296 случаев;
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Полтавская область – 1022 случая;
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Ривненская область – 937 случаев;
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Сумская область – 825 случаев;
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Тернопольская область – 748 случаев;
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Харьковская область – 1517 случаев;
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Херсонская область – 1093 случая;
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Хмельницкая область – 1117 случаев;
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Черкасская область – 706 случаев;
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Черновицкая область – 696 случаев;
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Черниговская область – 702 случая.
При этом в Минздраве отметили, что за сутки вакцинировано около 292 тыс. украинцев, что является рекордным показателем с начала кампании по вакцинации.
Ранее Власти писали, что во Львовской области супруги умерли в один день из-за коронавируса с разницей в 12 часов.