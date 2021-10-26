Статистика COVID-19 в Украине за сутки: зафиксировано два новых рекорда

По состоянию на утро четверга, 28 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 071 заболевших с начала пандемии и также рекордное количество сделанных прививок.2,1233

В Украине рекордное количество заболевших за сутки



Об этом сообщили на сайте Минздрава. Из 3

заболевших 1 830 детей. Госпитализировали 5 366 пациентов.

За сутки от COVID-19 умерло 576 человек, выздоровело – 10 006.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.

Количество заболеваний по регионам за сутки:

г. Киев – 1451 случай;

Винницкая область – 460 случаев;

Волынская область – 587 случаев;

Днепропетровская область – 2113 случаев;

Донецкая область – 1180 случаев;

Житомирская область – 1668 случаев;

Закарпатская область – 401 случай;

Запорожская область – 1449 случаев;

Ивано-Франковская область – 1258 случаев;

Киевская область – 906 случаев;

Кировоградская область – 184 случая;

Луганская область – 656 случаев;

Львовская область – 1506 случаев;

Николаевская область – 593 случая;

Одесская область – 2296 случаев;

Полтавская область – 1022 случая;

Ривненская область – 937 случаев;

Сумская область – 825 случаев;

Тернопольская область – 748 случаев;

Харьковская область – 1517 случаев;

Херсонская область – 1093 случая;

Хмельницкая область – 1117 случаев;

Черкасская область – 706 случаев;

Черновицкая область – 696 случаев;

Черниговская область – 702 случая.

При этом в Минздраве отметили, что за сутки вакцинировано около 292 тыс. украинцев, что является рекордным показателем с начала кампании по вакцинации.

Ранее Власти писали, что во Львовской области супруги умерли в один день из-за коронавируса с разницей в 12 часов.

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