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09:05 28 Октября 2021 Просмотров 265   КомментариевКомментарии

Статистика COVID-19 в Украине за сутки: зафиксировано два новых рекорда

По состоянию на утро четверга, 28 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 071 заболевших с начала пандемии и также рекордное количество сделанных прививок.2,1233

В Украине рекордное количество заболевших за сутки

Об этом сообщили на сайте Минздрава. Из 3

заболевших 1 830 детей. Госпитализировали 5 366 пациентов.

За сутки от COVID-19 умерло 576 человек, выздоровело – 10 006.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (2296), Днепропетровской (2113), Житомирской (1668), Харьковской (1517) и Львовской (1506) областях.

Количество заболеваний по регионам за сутки:

  • г. Киев – 1451 случай;

  • Винницкая область – 460 случаев;

  • Волынская область – 587 случаев;

  • Днепропетровская область – 2113 случаев;

  • Донецкая область – 1180 случаев;

  • Житомирская область – 1668 случаев;

  • Закарпатская область – 401 случай;

  • Запорожская область – 1449 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1258 случаев;

  • Киевская область – 906 случаев;

  • Кировоградская область – 184 случая;

  • Луганская область – 656 случаев;

  • Львовская область – 1506 случаев;

  • Николаевская область – 593 случая;

  • Одесская область – 2296 случаев;

  • Полтавская область – 1022 случая;

  • Ривненская область – 937 случаев;

  • Сумская область – 825 случаев;

  • Тернопольская область – 748 случаев;

  • Харьковская область – 1517 случаев;

  • Херсонская область – 1093 случая;

  • Хмельницкая область – 1117 случаев;

  • Черкасская область – 706 случаев;

  • Черновицкая область – 696 случаев;

  • Черниговская область – 702 случая.

При этом в Минздраве отметили, что за сутки вакцинировано около 292 тыс. украинцев, что является рекордным показателем с начала кампании по вакцинации.

Ранее Власти писали, что во Львовской области супруги умерли в один день из-за коронавируса с разницей в 12 часов.

Источник:
Тэги: коронавирус, covid-19
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