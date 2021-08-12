Под Харьковом взорвалась АЗС: полностью сгорели две машины. Фото и видео

В Харьковской области возле села Рай-Оленовка рано утром 28 октября на автозаправке произошел взрыв, а затем пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в 04:31 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».

По информации спасателей, на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом объем 18 м куб.

Это стало причиной взрыва и последующего возгорания прилегающей территории и находящихся на ней объектов. Пламя быстро перебросилось на два грузовых автомобиля, которые стояли на заправке.

К тушению пожара привлекли 40 человек и 9 единиц специальной техники. В 05:48 пожар локализовали на площади 250 кв. м.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее Власти писали,что в Обуховском районе Киевской области произошел взрыв газа на территории детского сада «Вербиченька».

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