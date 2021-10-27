Турция будет продавать ударные БПЛА Bayraktar еще одной стране

Теперь в 13 стран будут экспортироваться турецкие ударные беспилотные летательные аппараты BayraktarTB2 SİHA.

Bayraktar уже использовали украинские военные на Донбассе.



Об этом сообщил производитель боевых дронов – компании Baykar, передает Anadolu Agency.

“Мы заключили экспортный контракт на поставки BayraktarTB2 SİHA с еще одной страной. Число стран, в которые будет экспортироваться BayraktarTB2 SİHA, достигло 13”, – говорится в сообщении компании в Twitter.

Какая именно страна заключил контракт, не сообщается.

Ранее Власти писали, украинские военные на Донбассе впервые использовали турецкий беспилотник для уничтожения вражеского артиллерийского орудия.

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