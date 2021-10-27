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10:25 28 Октября 2021 0 Комментарии
Турция будет продавать ударные БПЛА Bayraktar еще одной стране
Теперь в 13 стран будут экспортироваться турецкие ударные беспилотные летательные аппараты BayraktarTB2 SİHA.
Bayraktar уже использовали украинские военные на Донбассе.
Об этом сообщил производитель боевых дронов – компании Baykar, передает Anadolu Agency.
“Мы заключили экспортный контракт на поставки BayraktarTB2 SİHA с еще одной страной. Число стран, в которые будет экспортироваться BayraktarTB2 SİHA, достигло 13”, – говорится в сообщении компании в Twitter.
Какая именно страна заключил контракт, не сообщается.
Ранее Власти писали, украинские военные на Донбассе впервые использовали турецкий беспилотник для уничтожения вражеского артиллерийского орудия.
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Тэги: Турция, беспилотники, Bayraktar
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