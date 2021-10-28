«Земельній мафії» приготуватися: заступником міністра юстиції з держреєстрації може стати Вікторія Васильчук

Начальниця Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Вікторія Васильчук – основна кандидатура на посаду заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації.

Вікторія Васильчук



Про це повідомив політолог, голова центру «Ейдос» Віктор Таран, передає Korrespondent.

Таран вважає це позитивним сигналом про те, що влада все-таки має намір боротися із «земельною мафією». Наразі Васильчук курирує Івано-Франківськ, у якому факти незаконних операцій із землею вдалося звести до мінімуму. «Ринок землі, що стартував цього року і лише набирає обертів, уже висвітив багато проблем. Здебільшого проблеми однотипні — чорні нотаріуси, які переоформлюють ділянки, рейдерські атаки на фермерів, безпека відомостей державних реєстрів», — пише Таран.

За оцінкою експерта, на нинішній посаді Васильчук продемонструвала, що «збирається боротися з цим злом». У контексті можливого призначення на посаду заступника міністра Таран поставив претендентці шість запитань:

1) Перші кроки на посту та який глобальний план подолання успадкованих проблем?

2) Як ви збираєтеся долати рейдерство?

3) Скільки ще «чорних» нотаріусів потрібно позбавити свідоцтв, щоб Нотаріальна палата нарешті взялася за очищення своїх лав?

4) Чи можливо нині ліквідувати державні нотаріальні контори та чи не призведе їх ліквідація до соціального вибуху?

5) Чому ДП «НАІС» («Національні інформаційні системи») не може забезпечити безпеку відомостей державних реєстрів?

6) Коли буде ліквідовано Антирейдерську комісію, адже міністр юстиції пообіцяв це зробити впродовж найближчих шістьох місяців, і чи поставлене перед вами саме це завдання?

«Сподіваюся, громадськість зможе почути відповіді на ці запитання найближчим часом. Оскільки саме відкрита та чесна позиція з цих питань допоможе суспільству краще оцінити професіоналізм і порядність імовірної претендентки», — написав Таран.

Раніше посаду заступника міністра юстиції з питань держреєстрації обіймала Ольга Онищук. Після її звільнення посада вакантна от уже протягом чотирьох місяців.