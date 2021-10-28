Родителей 16-летнего виновника ДТП в Харькове могут привлечь к уголовной ответственности – прокуратура

Действиям родителей, которые позволили 16-летнему сыну сесть за руль автомобиля, будет дана юридическая оценка.

Бездействию родителей будет дана юридическая оценка



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

По его словам, родителей виновника смертельного ДТП в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности за то, что подарили 16-летнему сыну автомобиль и не вмешивались когда он использовался, зная, что в таком юном возрасте парню запрещено садится за руль.

Бездействию родителей будет дана юридическая оценка и вполне вероятно, что их могут привлечь к уголовной ответственности, так как действия их ребенка повлекли за собой смерть и тяжелые последствия.

Чубенко также сообщил, что родителей Николая Харьковского уже допросили правоохранители.

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В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.

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