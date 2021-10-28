Родителей 16-летнего виновника ДТП в Харькове могут привлечь к уголовной ответственности – прокуратура
Действиям родителей, которые позволили 16-летнему сыну сесть за руль автомобиля, будет дана юридическая оценка.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.
По его словам, родителей виновника смертельного ДТП в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности за то, что подарили 16-летнему сыну автомобиль и не вмешивались когда он использовался, зная, что в таком юном возрасте парню запрещено садится за руль.
Бездействию родителей будет дана юридическая оценка и вполне вероятно, что их могут привлечь к уголовной ответственности, так как действия их ребенка повлекли за собой смерть и тяжелые последствия.
Чубенко также сообщил, что родителей Николая Харьковского уже допросили правоохранители.
Ранее Власти писали:
- В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.
- Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.
- Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.
- Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.
- Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, заявил, что не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.
- 16-летний водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП в Харькове, отказался сотрудничать со следствием и ничего не говорит на допросах.