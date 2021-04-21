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13:54 28 Октября 2021 Просмотров 144   КомментариевКомментарии

Россия отказалась от турецких мандаринов из-за «Байрактаров» для Украины

Россия восприняла удар ВСУ по позициям российско-оккупационных войск на Донбассе с помощью турецкого БПЛА “Байрактар” как обиду от Турции и приостановила импорт манадрин из этой страны.

Россия наказала Турцию мандаринами за Байрактары для Украины

Об этом сообщила Pravda.ru. Комментируя применение ВСУ турецкого беспилотника, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасения кремля подтвердились.

Он назвал отношения России и Турции “особыми и хорошими”, но заметил, что продажа украинцам оружия якобы может дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Аналогично высказался и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав украинскую власть “подконтрольным нацистам киевским режимом”. он обвинил Турцию в “потакании капризным требованиям Украины”.

В итоге на следующий день, 28 октября, Роспотребнадзор приостановил с 29 октября ввоз в Россию мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci, поскольку в них якобы были обнаружены пестициды.

Запрет будет сохраняться в силе до особого распоряжения ведомства.

Как ранее сообщали Власти, украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.

В Кремле заявили, что дальнейшие поставки вооружения в Украину приведут к дестабилизации ситуации на Донбассе.

Источник:
Тэги: Россия, Турция, бпла, Байрактар
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