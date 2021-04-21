Россия отказалась от турецких мандаринов из-за «Байрактаров» для Украины
Россия восприняла удар ВСУ по позициям российско-оккупационных войск на Донбассе с помощью турецкого БПЛА “Байрактар” как обиду от Турции и приостановила импорт манадрин из этой страны.
Об этом сообщила Pravda.ru. Комментируя применение ВСУ турецкого беспилотника, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасения кремля подтвердились.
Он назвал отношения России и Турции “особыми и хорошими”, но заметил, что продажа украинцам оружия якобы может дестабилизировать ситуацию на Донбассе.
Аналогично высказался и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав украинскую власть “подконтрольным нацистам киевским режимом”. он обвинил Турцию в “потакании капризным требованиям Украины”.
В итоге на следующий день, 28 октября, Роспотребнадзор приостановил с 29 октября ввоз в Россию мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci, поскольку в них якобы были обнаружены пестициды.
Запрет будет сохраняться в силе до особого распоряжения ведомства.
Как ранее сообщали Власти, украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.
В Кремле заявили, что дальнейшие поставки вооружения в Украину приведут к дестабилизации ситуации на Донбассе.