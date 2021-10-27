В России женщины подрались в очереди за вакциной. Видео

В Екатеринбурге подрались люди, стоявшие в очереди за вакциной.

Из-за повышенного спроса на вакцину в некоторых пунктах вакцинации к концу дня вакцина может закончиться, именно поэтому люди спешат привиться первыми



Об этом сообщает «Lenta.ru», со ссылкой на местную группу во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Екатеринбурге (Россия), в торговом центре «Алатырь».

В очереди за вакциной произошла драка между двумя девушками, которые хотели успеть получить вакцину, до того как она закончится.

Автор видео объяснил, что конфликт между девушками произошел из-за того, что сотрудники торгового центра пытались получить вакцину вне очереди.

На кадрах видно, как две девушки толкают другу друга, а после этого начинают драться.

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Ситуацию с очередями в пункты вакцинации прокомментировал региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там сообщили, что из-за повышенного спроса на вакцину в некоторых пунктах вакцинации к концу дня вакцина может закончиться, именно поэтому люди спешат привиться первыми. Тем не менее, в ведомстве отметили, что «в регионе запасы вакцины от COVID-19 в достаточном количестве».

Как ранее сообщали Власти, Россия всю неделю ставит антирекорды по смертности от COVID-19.

Тэги: Россия, драка, конфликт, вакцинация, covid-19