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Главная » Украина » Политика
15:07 28 Октября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Зеленский созывает Раду на вторник: что рассмотрят

Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором будут рассматривать вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Об этом сообщила в Telegram спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук.  По ее словам, Зеленский собирает депутатов для “рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов”.

Главный из них – условия допуска в Верховную Раду только по документам, подтверждающим COVID-безопасность.

Также в повестке дня внеочередного заседания будут следующие законопроекты:

  • №6121 о госрегистрации лекарственных средств под обязательства;

  • №5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;

  • №5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;

  • №4542 о внесении изменений в закон «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» для приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Ранее Власти писали, что по состоянию на утро четверга, 28 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 071 заболевших с начала пандемии и также рекордное количество сделанных прививок.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский
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