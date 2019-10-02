Зеленский созывает Раду на вторник: что рассмотрят

Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором будут рассматривать вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады



Об этом сообщила в Telegram спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук. По ее словам, Зеленский собирает депутатов для “рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов”.

Главный из них – условия допуска в Верховную Раду только по документам, подтверждающим COVID-безопасность.

Также в повестке дня внеочередного заседания будут следующие законопроекты:

№6121 о госрегистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения;

№5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;

№4542 о внесении изменений в закон «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» для приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Ранее Власти писали, что по состоянию на утро четверга, 28 октября, за сутки в Украине зафиксированы рекордные 26 071 заболевших с начала пандемии и также рекордное количество сделанных прививок.

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