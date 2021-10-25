В Киеве усилят карантин с 1 ноября: список ограничений
В Киеве ужесточают карантинные ограничения с 1 ноября из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга. По его словам, карантин усилят из-за ухудшения COVID-ситуации.
«Увеличивается количество госпитализированных, а также нуждающихся в кислородной поддержке. Более 6 тысяч коек подготовлены в больницах Киева, заполненность коек составляет 63%», — заявил Кличко.
Какие ограничения будут действовать в Киеве с 1 ноября
Только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет посещать:
- заведения питания,
- отели,
- спортзалы,
- фитнес-центры,
- ЦНАПы,
- управления пенсионного фонда,
- массовые мероприятия,
- ТРЦ.
Весь персонал этих заведений должен иметь COVID-сертификаты.
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть актуальный ПЦР-тест.
Школы. С понедельника, 1 ноября, дети за парты не возвращаются.
Учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Продлится он до улучшения эпидситуации.
Детские сады будут работать по правилам «красной» зоны – при условии вакцинации 100% персонала
Общественный транспорт не закрывается. Но в нем ездить смогут только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.
Кличко также сказал, что мэрия Киева уже обратилась к правительству с просьбой ввести столицу в “красную” зону.
Ранее Власти писали, что решение о переводе Киева в “красную” карантинную зону может быть принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 29 октября.