В Киеве усилят карантин с 1 ноября: список ограничений

В Киеве ужесточают карантинные ограничения с 1 ноября из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19.

В Киеве ужесточат карантин с 1 ноября



Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга. По его словам, карантин усилят из-за ухудшения COVID-ситуации.

«Увеличивается количество госпитализированных, а также нуждающихся в кислородной поддержке. Более 6 тысяч коек подготовлены в больницах Киева, заполненность коек составляет 63%», — заявил Кличко.

Какие ограничения будут действовать в Киеве с 1 ноября

Только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет посещать:

- заведения питания,

- отели,

- спортзалы,

- фитнес-центры,

- ЦНАПы,

- управления пенсионного фонда,

- массовые мероприятия,

- ТРЦ.

Весь персонал этих заведений должен иметь COVID-сертификаты.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть актуальный ПЦР-тест.

Школы. С понедельника, 1 ноября, дети за парты не возвращаются.

Учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Продлится он до улучшения эпидситуации.

Детские сады будут работать по правилам «красной» зоны – при условии вакцинации 100% персонала

Общественный транспорт не закрывается. Но в нем ездить смогут только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.

Кличко также сказал, что мэрия Киева уже обратилась к правительству с просьбой ввести столицу в “красную” зону.

Ранее Власти писали, что решение о переводе Киева в “красную” карантинную зону может быть принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 29 октября.

Тэги: Киев, Виталий Кличко, карантин