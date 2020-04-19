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23:32 28 Октября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Бред Питт и Анджелина Джоли опять не смогли поделить опеку над своими шестью детьми. Фото

Дети полностью находятся под единоличной опекой своей матери Анджелины Джоли.

Анджелина Джоли со своими шестью детьми

Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Брэда Питта в его битве за опеку над совместных с бывшей женой Анджелиной Джоли шестерых детей. Суд оставил в силе решение суда низшей инстанции.

Высокий суд вынес свое решение в среду, 27 октября, без каких-либо объяснений, кроме: «Ходатайство о пересмотре и ходатайство о пребывании отклонено».

Апелляционный адвокат Анджелины Джоли выступил с заявлением, в котором говорится, что его клиент приветствует это решение:

«Мисс Джоли сосредоточена на своей семье и рада, что благополучие ее детей не будет определяться неэтичным поведением. Как было подтверждено апелляционными судами Калифорнии, наша судебная система уделяет приоритетное внимание этике и наилучшим интересам детей и не потерпит неправомерных действий судебных органов».

Представитель Бреда Питта также выступил с заявлением, в котором говорится, что решение Верховного суда Калифорнии не рассматривать «технический процедурный вопрос» в среду, 27 октября, не меняет «экстраординарное количество фактических доказательств, которыми руководствовался судья первой инстанции, и многих экспертов, которые дали показания, чтобы прийти к четкому выводу о том, что отвечает интересам детей », – говорится в заявлении. «Мы продолжим делать все необходимое по закону на основе подробных выводов независимых экспертов».

Ранее суд вынес постановление в пользу актера, но оно было оспорено адвокатами Джоли. Эксперты доказали, что судья мог быть предвзятым из-за знакомства с Брэдом Питтом. В итоге судью отстранили и спустя время судебное дело выиграла Анджелина Джоли.

Актер решил обжаловать решение суда, но ему снова не повезло. Адвокаты Брэда Питта не смогли добиться пересмотра дела. Анджелина Джоли отвоевала у бывшего супруга право единоличной опеки над шестью наследниками.

Вчера, 27 октября, Джоли была в Лондоне  с пятью своими детьми: Шайлой, Захарой, Вивьен, Меддоксом и Ноксом, чтобы присутствовать на британской премьере своего последнего фильма «Вечные», который появится в кинотеатрах 5 ноября.

P.S. Поводом для развода звездной пары в 2016 году, как сообщала Анджелина Джоли, стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

Свадьба Анджелины Джоли и Брэда Питта — торжество в кругу семьи

Свадьба Анджелины Джоли и Брэда Питта — торжество в кругу семьи 23.08.2014

Ранее Власти писали, что бывшая прислуга подала в суд на Цукерберга и его жену за сексуальные домогательст.

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Тэги: Анджелина Джоли, Брэдд Питт, дело об опеке
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