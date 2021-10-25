Россия заявила о наступлении ВСУ на Донбассе и предупредила о «деградации ситуации»

Россия словами спикера своего МИД Марии Захаровой выразила “встревоженность” по поводу событий на Донбассе, связанных с действиями украинских военных.

Захарова заявила о наступлении ВСУ на Донбассе



Об этом сообщило ТАСС. По словам Захаровой, РФ не может исключить “дальнейшей деградации ситуации”.

Тревоги россиян связаны с якобы попыткой ВСУ занять село Старомарьевка в так называемой “серой” зоне.

«Последние дни мы видим тревожное — это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это все обострением ситуации в зоне конфликта», — сказала она.

Как ранее писали Власти, СМИ сообщили о взятии ВСУ под контроль села на Донбассе: в ООС опровергли.

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