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17:00 28 Октября 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Киев официально переведен в «красную» зону

Киев с полуночи 1 ноября перейдет в «красную» зону карантина. В столице будут действовать самые строгие ограничения.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. соответствующее решения приняла госкомиссия ТЭБ и ЧС.

«По результатам заседания Госкомиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории города Киева», – сообщил министр.

В красной зоне карантина запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий, напомнил Немчинов.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений или мероприятий полностью вакцинированы от COVID-19.

Также на вакцинированных не действуют ограничения на межобластные перевозки.

Ограничения "красной" зоны карантина

Ограничения "красной" зоны карантина

Ранее Власти писали, что в Киеве ужесточают карантинные ограничения с 1 ноября из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Источник:
Тэги: Киев, карантин
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