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Главная » Мир » Общество
17:51 28 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Старые бомбардировщики ВВС США готовят к уничтожению Черноморского и Балтийского флота России

Четыре B-1 с авиабазы базы в Техасе в начале октября были отправлены на базу британских ВВС в Фэрфорде.

Американский бомбардировщик B-1B Lancer.

Бомбардировщиков ВВС США B-1 стоят в очереди на замену, поскольку новые бомбардировщики-невидимки B-21 вступят в строй в течение следующего десятилетия. Но уже ясно, что именно будут делать B-1 в последние годы своей жизни – нести  противокорабельные ракеты, сообщает Forbes.

Бомбардировщики отрабатывают новую задачу по уничтожению кораблей Балтийского и Черноморского флотов РФ.

Черное море стало гораздо более опасным местом после аннексии Россией Крыма в 2014 году. С тех пор Крым превратился в «настоящую крепость на юго-восточном фланге НАТО», отмечает издание.

Бомбардировщики могут нести 24 противокорабельные ракеты большой дальности  LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) каждый. Этого количества достаточно для того, чтобы потопить разом весь Балтийский флот России и «устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе».

Издание также обращает внимание на то, что благодаря большой дальности действия этих ракет B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря.

Ранее Власти писали, что Украина пообещала регулярные полеты самолетов ВВС США близ Крыма. Среди задач таких полетов – обеспечение стратегических и оперативных возможностей для сдерживания России.

Источник:
Тэги: бомбардировщики, ВВС США
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