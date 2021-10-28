Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от COVID-19: как и где можно получить справку

Минздрав утвердил список медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от COVID-19.

Утвержден список противопоказания для вакцинации



Об этом сообщил в Facebook народный депутат от “Слуги народа” Михаил Радуцкий. Он уточнил, что теперь украинцы при определенных условиях смогут получить от врача официальную справку, что им противопоказаны прививки.

В документе Минздрава есть два типа противопоказаний: абсолютные – когда есть вероятность серьезных побочных реакций, и предостережения - когда окончательное решение по прививке принимает врач, взвешивая риски и преимущества.

Противопоказания также могут носить характер постоянных или временных (в таком случае в справке указывается срок действия), действовать для всех видов вакцин или только для конкретного типа (если существует возможность прививки другим типом вакцины – справка не предоставляется).

В качестве примера Радуцкий привел диагноз тромбоз с тромбоцитопенией. По его словам, он означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие).

Также следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna).

Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. В общей сложности определено 16 причин либо для отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью.

Нардеп обратил внимание, что соответствие диагноза противопоказаниям определяет только врач, а не сам пациент.

Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября.

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения.

Ранее Власти писали, что более 7 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

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