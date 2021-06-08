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Главная » Мир » Общество
22:16 28 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии за второй прививкой от COVID-19 не пришли 100 млн человек: прогульщиков будут искать

103,4 миллиона индийцев не будут полностью вакцинированы против COVID-19. План по вакцинации всех взрослых жителей страны к 31 декабря срывается.

Медицинским работникам удавалось добираться до самых отдаленных деревень, чтобы сделать прививки.

Об этом пишет The Guardian.

«Мы видели такое отношение у больным туберкулезом. Они начинают принимать лекарства, через несколько недель они чувствуют себя лучше, прекращают их принимать, хотя им нужно принимать их в течение шести месяцев, – говорит Бхавна Деван, медицинский работник из Найнитала. – То же самое и с вакциной от коронавируса. Они считают, что одной дозы достаточно, потому что никто больше не болеет».

Мансух Мандавия, министр здравоохранения Индии, призывает власти штатов заняться этой проблемой. Со следующего месяца, по его словам, медицинские работники будут ходить по домам, чтобы найти «прогульщиков».

В Индии первую дозу получили 725 миллионов человек, или 77% взрослого населения страны, вторую дозу – 316 миллионов, или 34%.

Ранее Власти писали, что Индия отправила вакцину собственного производства CoviShield в Украину.

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Тэги: Индия, прививки, вакцинация
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