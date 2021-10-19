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07:12 29 Октября 2021 28 Комментарии
На следующей неделе Рада отправит в отставку пять министров
На следующей пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит отставку пяти министров.
Рада уволит пять министров
Об этом сообщила в Telegram нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко.
“Следующая пленарная неделя – две, похоже, нас таки ждут 5 кадровых изменений в правительстве”,– написала она.
Однако нардеп не уточнила, о каких именно минитсрах идет речь.
По ее словам, пока не найдена кандидатура на должность главы министерства стратегических отраслей промышленности.
Ранее Власти писали, что стало известно какие министерства возглавят кандидаты Алексей Резников и Ирина Верещук.
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Тэги: Верховная Рада, Кабинет министров, отставки
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