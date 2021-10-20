Разумков анонсировал создание собственной партии и рассказал о месте в ней Гордона и Комаровского

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.

Разумков сообщил о создании собственной политсилы



Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24. Политик подчеркнул, что есть много людей, которые ему доверяют, что подтверждает рейтинг.

» Есть те, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций. Именно мы создавали программу, с которой потом шли на президентские и парламентские выборы…» – сказал Разумков в ответ на вопрос, как он намерен «капитализировать свой рейтинг».

По его словам, «слуги народа» отошли от принципов, с которыми пришли в политику, «но не все».

Разумков также заявил, что не знает откуда появилась информация, озвученная экс-генпрокурором Юрием Луценко о его объединении с Дмитрием Гордоном и Евгением Комаровским.

«В последнее время я не встречался ни с Дмитрием Ильичем, ни с господином Комаровским. Поэтому точно пока никого никуда не приглашал. Откуда такая информация, я не знаю», – сказал экс-спикер ВР.

В то же время Разумков подтвердил, что создает свой собственный политический проект с расчетом на следующие парламентские выборы.

«Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем доказывать. Во-первых, возвращать людей, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди. Во-вторых, будем убеждать людей, что они ошиблись не во всех… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет более широкая. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие – не падало» — сказал Разумков.

Ранее Власти писали, что экс-спикер Верховной Рады Разумков прокомментировал слухи, что может объединиться с Владимиром Гройсманом, Виталием Кличко или Арсеном Аваковым.

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