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09:24 29 Октября 2021 Просмотров 387   КомментариевКомментарии

США отложили испытание гиперзвукового оружия до встречи Байдена с Путиным

Перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии Пентагону было рекомендовано отложить давно запланированное испытание гиперзвуковой ракеты.

Саммит президентов прошел этим летом в Женеве.

Сделано это было для того, чтобы не усиливать напряженность в отношениях с Москвой, пишет Politico.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома обратился в офис министра обороны с просьбой отложить испытания. Байдену предстояла жесткая дискуссия со своим российским коллегой, и официальные лица в Вашингтоне беспокоились, что испытания такого оружия может «послать неверный сигнал» или вообще сорвать встречу.

Но Путин явно не оценил этого жеста. 19 июля – через месяц после саммита – министерство обороны России объявило об испытании гиперзвуковой ракеты, которую давно хвалил Путин, отмечает издание.

Ранее Власти писали об итогах женевской встречи президентов США и России.

Источник:
Тэги: гиперзвуковое оружие, Байден и Путин
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