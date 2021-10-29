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Главная » Украина » Политика
10:48 29 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Разумков пообещал продолжение скандала с офшорами Зеленского

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что у «офшорного скандала», в котором фигурирует студия «Квартал 95″ и президент Владимир Зеленский, еще будет продолжение.

Разумков высказался по поводу офшоров

Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Украина 24″. Он напомнил, как перед выборами в 2019 году слуги народа обещали избирателям, что оффшоров у политиков не будет.

«Перед выборами мы говорили о том, что офшоры – это плохо. И когда я сейчас слышу от своих коллег по парламенту, что «ну может они и у ФЛП есть» – нету их у ФЛП. Власть должна своим примером демонстрировать, что доверяет сама себе и той системе, которая работает в стране”, – сказал Разумков.

Он также добавил, что сам никогда не имел офшорных счетов, его дети учатся в Украине, и лечится он тоже в нашей стране.

“Я считаю, что иметь офшоры для политика – очень плохо, особенно когда ты обещал, что не будешь этого делать», – сказал Разумков.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего нового в журналистском расследовании офшоров “Квартала 95” не увидел и не причастен к отмыванию денег.

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Тэги: офшоры, Дмитрий Разумков
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