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Главная » Украина » Общество
12:09 29 Октября 2021 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

В Украине начинают действовать новые ПДД: какие знаки и разметка появятся на дорогах

Уже через несколько дней в Украине вступят в силу обновленные правила дорожного движения.

Новые стандарты должны положительно повлиять на безопасность дорожного движения в Украине

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

В Украине с 1 ноября 2021 года начнут действовать измененные правила дорожного движения. Изменения вводятся для соответствия правил ПДД новым государственным стандартам, а именно ГСТУ 4100:2021 и ГСТУ 2587:2021.

Пример новых стандартов для дорожных знаков

В новых стандартах украинские власти попытались учесть лучший мировой опыт в этой области, что должно положительно повлиять на безопасность дорожного движения в Украине.

Появятся новые дорожные знаки и обновятся старые

На дорогах появится много новых знаков, которых раньше не существовало – место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности и т.д.

Также, визуально обновят и приведут к европейским стандартам множество старых знаков, среди них: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота и т.д.

Новые и обновленные знаки

Введут новую дорожную разметку

На дорогах появится новая разметка для парковочных мест, обозначения выхода с территории школ, мест концентрации ДТП и т.д.

К существующей вертикальной разметке добавится новая – желто-красная.

Белошицкий отметил, что ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.

Введут новые понятия и регламент движения для велосипедистов и пешеходов

В нововведениях будут четко указаны права и обязанности велосипедистов и регламент их действий во время движения. Также появится регламент смежного движения пешеходов и велосипедистов, а также лиц с нарушением зрения.

Кроме того, велосипедная дорожка получит новое определение, а также введут понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда.

Новые знаки для велоинфраструктуры

Ответственность за нарушения для велосипедистов также остается неизменной.

Как ранее сообщали Власти, кабинет министров Украины внес целый ряд изменений в правила дорожного движения.

Источник:
Тэги: пдд, разметка, знаки
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