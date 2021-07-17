На Закарпатье в пожаре погибли бабушка и 4-летний внук

В Мукачевском районе Закарпатской области из-за пожара погибло два человека.

Правоохранительные органы выясняют причину пожара



Об этом сообщается на сайте главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Вечером 28 октября, в селе Плоский поток Закарпатской области произошел пожар в одном из частных домовладений. Возгорание на крыше дома заметил мимо проезжающий автомобилист, и сразу же вызвал на место происшествия пожарных.

В охваченном огнем доме спасатели обнаружили тело 62-летней владелицы дома, а после того как пожар был полностью потушен, под завалами было найдено тело ее 4-летнего внука.

В данный момент правоохранительные органы выясняют причину пожара и устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Среди вероятных причин возникновения пожара, является несоблюдение мер безопасности с устройством обогрева. В связи с этим ГСЧС Украины напоминает о важности соблюдения правил безопасности при пользовании приборами отопления.

«Не пользуйтесь несертифицированными устройствами, не располагайте обогреватели у легковоспламеняющихся материалов и всегда выключайте их при выходе из дома. В случае с печным отоплением регулярно очищайте дымоход от сажи, не пользуйтесь печью с трещинами, всегда следите за топочным отверстием и не сушите вещи на горячей поверхности. Берегите себя и своих близких!»

Как ранее сообщали Власти, в киевском Гидропарке загорелся деревянный корабль.

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