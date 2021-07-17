НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:32 29 Октября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

На Закарпатье в пожаре погибли бабушка и 4-летний внук

В Мукачевском районе Закарпатской области из-за пожара погибло два человека.

Правоохранительные органы выясняют причину пожара

Об этом сообщается на сайте главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Вечером 28 октября, в селе Плоский поток Закарпатской области произошел пожар в одном из частных домовладений. Возгорание на крыше дома заметил мимо проезжающий автомобилист, и сразу же вызвал на место происшествия пожарных.

В охваченном огнем доме спасатели обнаружили тело 62-летней владелицы дома, а после того как пожар был полностью потушен, под завалами было найдено тело ее 4-летнего внука.

Тело мальчика удалось найти под завалами, только после того, как пожар полностью потушили

В данный момент правоохранительные органы выясняют причину пожара и устанавливают сумму нанесенного ущерба.

Среди вероятных причин возникновения пожара, является несоблюдение мер безопасности с устройством обогрева. В связи с этим ГСЧС Украины напоминает о важности соблюдения правил безопасности при пользовании приборами отопления.

«Не пользуйтесь несертифицированными устройствами, не располагайте обогреватели у легковоспламеняющихся материалов и всегда выключайте их при выходе из дома. В случае с печным отоплением регулярно очищайте дымоход от сажи, не пользуйтесь печью с трещинами, всегда следите за топочным отверстием и не сушите вещи на горячей поверхности. Берегите себя и своих близких!»

Правила эксплуатации печного отопления

Правила эксплуатации приборов электрического отопления

Как ранее сообщали Власти, в киевском Гидропарке загорелся деревянный корабль.

Источник:
Тэги: пожар, ребенок, Закарпатье, жертвы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.07.2021 04:14
На Закарпатье сгорел отель из-за удара молнии
ТОР
14.04.2021 15:00
В Нигере при пожаре в школе погибли 20 учеников
ТОР
13.03.2020 17:55
В Кривом Рогу огонь охватил многоэтажку, есть жертвы и пострадавшие
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Разумков анонсировал создание собственной партии и рассказал о месте в ней Гордона и Комаровского

08:08 Украина

Что посмотреть на Хэллоуин: названы самые страшные фильмы ужасов-2021

02:00 Мир

Наблюдал за дельфинами с лодки, увидел голую женщину и спас ей жизнь

00:29 Мир

В Украине проведут испытания двух новых вакцин против коронавируса

11:39 Украина

Виновник смертельного ДТП в Харькове может попасть под амнистию

06:55 Украина

Землянам удалось открыть первую планету в другой галактике

04:20 Мир

Из-за пандемии COVID-19 вымер один из основных штаммов гриппа, – ученые

01:18 Мир

От 2 до 10 тысяч гривен за час: в Прикарпатском селе тайно работал элитный публичный дом

20:56 Украина

Ушла среди ночи в пижаме и загадочно исчезла: во Львове нашли тело 19-летней студентки

14:54 Украина

Из Коли делают преступника: отец виновника ДТП в Харькове заступился за сына

14:23 Украина

Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

13:27 Украина

Новости | NetGameSlots.com