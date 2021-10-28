Противопоказания для вакцинации от COVID-19: Минздрав опубликовал список

Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень противопоказаний для вакцинации от COVID-19.

Противопоказания могут быть абсолютными или временными



Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция (аллергия) на первую дозу вакцины.

В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия.

Также есть такое понятие как «вакцинация с предостережением«. Здесь речь идет о случаях, когда решение по поводу прививок принимает врач с учетом преимуществ над рисками от прививки и заболевания COVID-19.

Временными противопоказаниями являются:

Острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C

Вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой

Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки – 3 месяца.

Введение вакцин против других инфекционных заболеваний

Прививка против COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки).

В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки – 14 дней.

Проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA)

В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19.

Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена ​​в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином.

Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

COVID-19 в анамнезе

Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19.

Но прививку можно сделать и раньше, однако, по меньшей мере, через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19.

Если человек заболел COVID-19 после получения первой дозы COVID-вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но опять же не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или установления диагноза.

Срок действия справки – до 3 месяцев.

Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:

Онкология

Вакцинация против COVID-19 с онкопатологией является приоритетной. Независимо от того, находится ли человек в ремиссии, получает ли противоопухолевую терапию.

Для прививки людей с онкодиагнозами можно использовать любую вакцину из имеющихся.

Однако в некоторых случаях вакцинацию можно отсрочить на время.

Речь идет об аллогенной и аутогенной трансплантации и клеточной терапии. В этом случае прививки рекомендуют отложить по меньшей мере на 3 месяца.

Прививку переносят и в случае прохождения курса интенсивной цитотоксической химиотерапии.

Вакцинироваться против COVID-19 можно только после восстановления абсолютного количества нейтрофилов.

Хирургическое вмешательство

Операция также может быть причиной отсрочки прививки.

Прежде всего потому, что если у пациента после вакцинации повысится температура, медики не смогут понять, какая причина симптома: реакция на вакцину или осложнение после вмешательства.

Для более сложных оперативных вмешательств (например, удаление селезенки или которые могут привести к иммуносупрессивному состоянию) может быть рекомендован более широкий временной промежуток (+/- 2 недели).

Аутоиммунное заболевание

Пациенты, проходящие лечение препаратом «Ритуксимаб», должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата.

Люди с иммунодефицитом

В настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности и рисков вакцинации для людей с тяжелыми иммунодефицитными состояниями.

Учитывая, что вакцина не является «живой», а пациенты с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы, но по рекомендации врача.

Если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, по возможности лицо должно вакцинироваться другими типами.

Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин.

Например, CoronaVac противопоказан беременным, но противопоказаний по Pfizer нет.

Рутинное проведение теста на беременность перед вакцинацией против COVID-19 не рекомендовано.

Женщины, выращивающие детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

Если у вас есть вопросы о выборе вакцины, обратитесь к своему семейному врачу.

Проверка количества антител или других лабораторных исследований перед вакцинацией от COVID-19 не требуется.

Вакцинированные люди, которые находятся в тесном контакте, должны продолжать носить маски, соблюдать принципы социального дистанцирования и другие рекомендации по профилактике COVID-19.

Ранее Власти писали, что Минздрав утвердил список медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от COVID-19.

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