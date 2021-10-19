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Главная » Мир » Экономика
13:28 29 Октября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

У “Игры в кальмара” появилась своя криптовалюта: ее курс за два дня вырос более чем на 3000%

Южнокорейский веб-сериал “Игра в кальмара” запустил собственную криптовалюту.

На момент написания текста стоимость одного SQUID составляет $4.76

Об этом сообщает сайт американского телеканала новостей бизнеса «CNBC».

На криптовалютных биржах появилась новая валюта Squid Game или SQUID (англ. – кальмар), созданная по мотивам популярного южнокорейского сериала от Netflix “Игра в кальмара”.

С момента запуска валюта выросла более чем на 3000%. На момент написания текста стоимость одного SQUID составляет $4.76, а рыночная капитализация превышает $373 млн, и эти показатели продолжают стремительно расти.

Отмечается, что SQUID будет использоваться в качестве призовой валюты в грядущей онлайн-игре, которая будет выпущена по мотивам сериала. Игровой турнир начнется уже в ноябре, но в отличии от сериала будет проходить без смертельных исходов.

Как ранее сообщали Власти, курс биткоина перевалил за 66000 долларов и установил новый рекорд.

Источник:
Тэги: онлайн-игра, турнир, криптовалюта, Игра в кальмара
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