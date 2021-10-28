Симптомы COVID-19 изменились: как распознать болезнь

Пациенты с коронавирусом все чаще стали жаловаться на нетипичные для болезни симптомы.

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Сергей Дубров



Об этом сообщается на официальном украинском канале «Коронавірус_інфо» в Telegram, со ссылкой на комментарий заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии «Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца» Сергея Дуброва.

По его словам, у заболевших коронавирусом пациентов во время последней волны эпидемии, все чаще стали встречаться симптомы, которые раньше проявлялись в разы реже или не проявлялись вовсе.

Так, много пациентов стали жаловаться на постоянную тошноту, и как следствие – проблемы с питьем и питанием. В то время как для уменьшения интоксикационного синдрома, пациентам с COVID-19, нужно употреблять достаточно большое количество жидкости.

В тоже время «классический» симптом коронавируса – потеря обоняния и вкуса, сейчас встречается реже, чем раньше.

«Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей», – отметил Сергей Дубров.

Врач также рассказал, что из-за штамма «Дельта» состояние больного COVID-19 может перейти из стабильного в критическое за считанные дни.

Как ранее сообщали Власти, в Великобритании зафиксировали распространение новой, более опасной, мутации Дельта-штамма коронавируса. Она получила обозначение AY.4.2 или Дельта плюс.

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