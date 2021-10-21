ВАКС вынес первый приговор с реальным тюремным сроком

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗК).

ВАКС приговорил коррупционера к 3,5 годам тюрьмы



Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Осужденный также лишен права занимать определенные должности на 3 года и должен заплатить штраф.

«Это первый в истории ВАКС приговор, где согласно соглашению о признании вины, лицо приговорено к реальному лишению свободы, а не получило условный срок», — отметили у НАБУ.

По данным следствия, в ноябре-декабре 2019 года экс-директор продал 3000 тонн зерна, которое находилось на балансе государственной корпорации, коммерческим структурам.

Таким образом, он завладел государственным зерном общей стоимостью почти 15 млн грн.

В ходе расследования чиновник признал свою вину и согласился на соглашение со следствием. Благодаря этому, ВАКС уменьшил наказание вдвое меньше максимального – 3,5 года лишения свободы.

По информации из открытых источников, с мая 2019 по июнь 2020 должность руководителя филиала «Партизанский элеватор» ГПЗКУ занимал Владимир Деркач.

Ранее Власти писали, что Высший антикоррупционный суд отпустил за границу бывшего менеджера компании Burisma Group Андрея Кичу, которого подозревают в причастности к дачи взятки в $5 млн руководителям НАБУ и САП.

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