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14:25 29 Октября 2021 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Наркотики, шантаж под крышей силовиков. Что известно о харьковской мошеннице Галине Бельмас?

В Харькове уроженка Сумской области Галина Бельмас организовала незаконный «бизнес» — шантажирует крупных бизнесменов «чернухой» в telegram-каналах. Крышуют ее руководители харьковской полиции и СБУ.

Галина Бельмас

Об этом сообщил канал АнтиШахрай.

Бельмас курирует несколько telegram-каналов, которые дискредитируют известных бизнесменов Харькова. «Делается это с целью шантажа и получения откупных за удаление чернушных материалов. И если по началу Бельмас требовала сбросить ей на карту от нескольких сотен до 1000 гривен, то сегодня фигурируют цифры от 10000$ до 1 биткоина», — пишет АнтиШахрай.

По данным канала, в деятельность активно вовлечены начальник управления Нацполиции Харьковской области Сергей Чиж и влиятельный в области СБУшник —  Алексей Дягилев. Они крышуют Бельмас, дают указания, кого и как нужно «мочить», а также передают ей распечатки телефонных номеров абонентов, с которыми контактируют жертвы: «Чтобы прессовать не только бизнесменов, но и близких им людей, и друзей. Ведь для достижения целей этой банды, все средства хороши».

Галине Бельмас 34 года. В юности переехала в Харьков, чтобы поступить в юридический университет. Сошлась с криминальным авторитетом Алексеем Муковозом по кличке «Торт». В феврале 2012 года получила адвокатское свидетельство в родной Сумской области. После расстрела «Торта» в 2016 году Бельмас пристрастилась к алкоголю и амфетамину. Лишившись работы и адвокатской лицензии, она придумала первую схему «кидалова». Мошенница называла себя адвокатом и брала с клиентов $1-3 тыс. якобы на «решение проблемных вопросов» в полиции, судах и прокуратуре Харькова. На самом деле вся сумма оставалась у Бельмас. «Учитывая, что никакого решения проблемных вопросов за этим не следовало, от ее клиентов посыпались заявления. Как только Бельмас попала на крючок самой коррумпированной полиции в стране, чтобы не оказаться за решеткой, ей пришлось отрабатывать заказы ментов и СБУшников», — пишет АнтиШахрай.

Так она стала работать на некоего Рядного Вячеслава по кличке «Поплавок» в схеме с «черной» недвижимостью: «Развод несчастных алкашей, которых убеждали продать свое жилье, а затем отбирали все деньги. При этом новоиспеченных бомжей просто травили до смерти». Нынешняя оборудка с telegram-каналами — вершина криминальной карьеры Бельмас.

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Тэги: Галина Бельмас
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