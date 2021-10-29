Выключите соцсети и включите мозг, – Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев «включить мозг» и вакцинироваться против COVID-19, поскольку это единственный способ избежать массовых заражений.

Зеленский сравнил потери от Второй мировой и пандемии COVID-19



Глава государства обратился к гражданам во время выступления на Конгрессе региональных и местных властей в Одессе.

Он провел историческую параллель между пандемией коронавируса и Второй мировой войной, когда погибало в среднем около 1500 человек в день.

“Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно. Мы понимаем все, что выход один – вакцинация. Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и «включили» мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а действительно единственное решение”, – сказал президент.

По его словам, ежедневно во всем мире коронавирус бьет антирекорды, и Украина не является исключением.

Зеленский добавил, что на последнем заседании Совета нацбезопасности поставили задачу нарастить темпы вакцинации до 300 тысяч прививок за сутки.

Как сообщали Власти, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) прогнозирует, что от COVID-19 в Украине будет умирать до тысячи человек в сутки.

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