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15:46 29 Октября 2021 11 Комментарии
ЕС оставил Украину в «зеленом» списке стран еще на две недели
Европейский Союз обновил список «зеленых» стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы и оставил там Украину минимум на две недели.
Украина осталась в
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Также на этой неделе в список внесли Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.
Сейчас в «зеленом» списке 20 государств.
Помимо нашей страны в список вошли: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай.
Ранее Власти писали, что ЕС на этой неделе не исключит Украину из списка третьих стран, для чьих граждан рекомендуется отменять ограничения на въезд.
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