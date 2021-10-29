В Днепре ночью полностью сгорела квартира: два человека погибли
В Днепре ночью 29 октября возник пожар в квартире на улице Академика Янгеля, в ней сгорели два человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. В 03:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на одиннадцатом этаже 16-этажного жилого дома на улице Академика Янгеля возник пожар.
По информации спасателей, огонь возник на кухне трехкомнатной квартиры и быстро распространился по всему жилищу.
Сильный пожар уничтожил домашние вещи, мебель и внутреннюю облицовку стен.
Во время борьбы с огнем в квартире спасатели нашли обгоревшие тела двух человек.
Их пол и личности, а также обстоятельства, которые привели к загоранию, выясняются.
Ранее Власти писали, что в Мукачевском районе Закарпатской области из-за пожара погибло два человека.