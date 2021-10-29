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16:02 29 Октября 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В Днепре ночью полностью сгорела квартира: два человека погибли

В Днепре ночью 29 октября возник пожар в квартире на улице Академика Янгеля, в ней сгорели два человека.

Спасатеи обнаружили два обгоревших тела

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. В 03:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на одиннадцатом этаже 16-этажного жилого дома на улице Академика Янгеля возник пожар.

По информации спасателей, огонь возник на кухне трехкомнатной квартиры и быстро распространился по всему жилищу.

Сильный пожар уничтожил домашние вещи, мебель и внутреннюю облицовку стен.

Сообщение о пожаре поступило в 03:29

Сообщение о пожаре поступило в 03:29

Во время борьбы с огнем в квартире спасатели нашли обгоревшие тела двух человек.

Их пол и личности, а также обстоятельства, которые привели к загоранию, выясняются.

Ранее Власти писали, что в Мукачевском районе Закарпатской области из-за пожара погибло два человека.

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Тэги: днепр, пожар
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