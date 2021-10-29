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02:00 30 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые за 25 лет в Европе выросло «растение-пенис». Видео

Подобное фаллосу растение в старейшем ботаническом саду Нидерландов впервые зацвело после шести лет роста.

В Нидерландах выросло «растение-пенис»

Это всего лишь третий раз, когда растение родом из Индонезии расцвело в Европе -  в ботаническом саду Leiden Hortus Botanicus в голландском Лейдене. Предыдущие два цветения в 1993 и 1997 годах наблюдались в других местах, пишет The Science Times.

Его фаллосоподобный початок достиг в длину 50 сантиметров, а сам стебель — двух метров. Именно из-за  такой его формы  люди назвали его «растением пениса», но его научное название – Amorphophallus decus-silvae. Часть растения растет под землей в виде клубня, а другая часть прорезывается и затем возвышается над почвой. Растению требуется очень теплая и влажная среда для выращивания, что затрудняет его выращивание в Европе.

Редкое цветение пениса в Hortus Botanicus Leiden выросла благодаря стараниям садового волонтера, который первоначально выращивал фаллособразное растение из обрезков листьев и с тех пор много лет старательно ухаживал за ним.  Бутон растения-пениса впервые показался в середине сентября, что указывало на то, что оно скоро распустится. Затем, на прошлой неделе, 19 октября, оно впервые зацвело с тех пор, как был посажено. Цветение длилось два дня, затем специалисты по растениям собрали пыльцу.

Как и его родственник, трупный цветок (Amorphophallus titanium), Amorphophallus decus-silvae с началом цветения выделяет неприятный запах, похожий на запах гниющей плоти. Это помогает садоводам узнать, когда растение зацветет, а также  приманивает насекомых – цветок, буквально, втягивает опылителей в свои покровы.

Ранее Власти писали, что ученые заявили: запах навоза и гнилой рыбы может укрепить вашу память.

Источник:
Тэги: растение- пенис, голландский ботанический сад
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