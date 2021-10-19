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Главная » Украина » Происшествия
17:02 29 Октября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Не вернулся с рыбалки: в Днепре в багажнике авто нашли тело мужчины с разбитой головой

В четверг, 28 октября, на Набережной Заводской в багажнике автомобиля Nissan обнаружили тело 57-летнего мужчины, который уехал на рыбалку.

В Днепре обнаружили труп мужчины в автомобиле

Об этом сообщил Информатор со ссылкой на собственные источники. Автомобиль находился возле лодочной станции «Коммунаровец».

Мужчина утром уехал на рыбалку. Когда он перестал выходить на связь, на поиски отправился сын. Он и обнаружил примерно в 20:50 автомобиль с телом отца.

На место выезжала следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

Тело мужчины обнаружили в багажнике

Тело мужчины обнаружили в багажнике

Ранее власти писали, что во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая ушла из дома по улице Глубокой около двух часов ночи 27 октября.

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Тэги: днепр, убийство
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