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Главная » Украина » Общество
18:49 29 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Львовщине три “ковидных” больницы заполнены на 100%

Во Львовской области заявили о 100% заполненности коек в трех больницах, где принимают больных коронавирусом.

Во Львовской области заполненность больниц пациентами с коронавирусом составляет 64,7%

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на директора департамента здравоохранения Львовской области Ореста Чемериса.

По его словам, Львовская областная инфекционная больница, Каменко-Бугская и Стебницкая больницы на 100% заполнены пациентами с COVID-19.

Несмотря на отсутствие свободных мест, упомянутые учреждения продолжают ежедневно госпитализировать у себя примерно по 10-15 пациентов в сутки. Это происходит благодаря пациентам, которые успешно побороли заболевание и выписались.

«У нас нет на территории области таких COVID-отделений, которые не принимают больных. Все пациенты, которым это нужно, госпитализируют», – отметил Чемерис.

Директор департамента здравоохранения также сообщил, что по состоянию на 29 октября во Львовской области заполненность больниц пациентами с коронавирусом составляет 64,7%.

«Это – более 3 150 пациентов. 213 больных находится в реанимационных отделениях, из них около 70 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. К сожалению, по сравнению с прошлой волной процент летальности значительно выше», – добавил Чемерис.

Как ранее сообщали Власти, во Львове ужесточили карантин и запретили работу ночных клубов.

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Тэги: больницы, Львовская область, covid-19
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