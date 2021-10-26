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Главная » Украина » Общество
17:17 29 Октября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Против Кивы открыли уголовное дело за поздравление Путина

Против депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, в видеообращении поздравил с днем рождения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, открыто уголовное дело по статье о государственной измене.

Киву подозревают в госизмене

Об этом сообщила пресс-служба партии Удар. Ранее партия направила заявление о совершении Кивой преступления в правоохранительные органы.

Открытие дела подтвердили в Офисе генпрокурора. Досудебное расследование будет вести Госбюро расследований.

Также в Ударе считают, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении на него санкций.

Ранее Власти сообщали, что политическая партия «УДАР Виталия Кличко» обратилась в правоохранительные органы с просьбой начать расследование в отношении народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из-за его поздравления президента РФ Владимира Путина.

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Тэги: Илья Кива
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