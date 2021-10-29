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Главная » Украина » Экономика
17:31 29 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кредит под 0 процентов на карту – получаем быстрые деньги в МФО

Для того, чтобы получить кредит в банке, клиенту необходимо собрать документы, лично прийти в отделение, выстоять очередь, потратить свое время на общение с менеджером и получить деньги в долг, по которым потребуется платить немалые проценты.

Для того, чтобы получить кредит в банке, клиенту необходимо собрать документы, лично прийти в отделение, выстоять очередь, потратить свое время на общение с менеджером и получить деньги в долг, по которым потребуется платить немалые проценты. Сотрудничать с микрофинансовыми организациями гораздо проще и намного выгоднее, так как они позволяют оформить кредит под 0 процентов на карту всего за несколько минут.

Кто может взять онлайн кредит под 0% в МФО?

Микрофинансовая организация – это специализированное юридическое лицо, которое занимается выдачей быстрых потребительских микрокредитов частным лицам Украины. Они отличаются от банков следующими характеристиками:

  • каждый новый клиент может взять займ под 0 процентов на карту в размере до 5-10 тысяч гривен по специальному промокоду;

  • все займы выдаются без справки от работодателя, документов, подтверждающих официальное трудоустройство или размер ежемесячного дохода, поручителя или ценного залога;

  • онлайн-процедура оформления позволяет взять экспресс кредит круглосуточно за несколько минут на банковскую карточку через смартфон или компьютер;

  • микрозаймы дают без отказа даже лицам с низким качеством кредитной истории;

  • срочный онлайн займ без процентов в Украине можно погасить досрочно без штрафа.

Стать клиентом МФО и получить одобрение на беспроцентный кредит онлайн в Украине может любой ее житель в возрасте от восемнадцати лет и до шестидесяти пяти лет, у которого есть действующий внутренний паспорт и индивидуальный налоговый номер ИНН. Мы рекомендуем использовать этот источник дешевых денежных ресурсов на самые необходимые вещи в трудной ситуации с таким расчетом, чтобы погасить долг из следующей зарплаты, пенсии или стипендии.

Как взять микрозайм под 0 процентов?

Перед тем, как оформить краткосрочный кредит онлайн без процентов, пользователю необходимо выбрать МФО, ориентируясь на следующие параметры:

  • наличие кредитной лицензии;

  • хорошая репутация на рынке Украины;

  • положительные отзывы от реальных клиентов;

  • предложенные компанией условия и самые низкие проценты по кредитам;

  • ответственной заемщика при формировании просрочки.

Мгновенные онлайн кредиты без процентов оформляются за несколько простых шагов:

  1. регистрация на сайте или в мобильном приложении;

  2. заполнение анкеты;

  3. загрузка скан-копий паспорта и ИНН на сайт;

  4. заполнение реквизитов карты банка;

  5. отправка заявки на проверку.

Если ошибок не было обнаружено – моментальный кредит под 0 процентов в Украине зачисляется на карточку. При регистрации пользователю следует указать, что он является новым клиентом компании. Несмотря на минимальный процент отказов, негативное решение может быть вынесено в том случае, если были допущены неточности или сознательные ошибки в анкете, клиент попытался использовать чужие документы или у него есть несколько просроченных ссуд в других микрофинансовых компаниях страны.

Как погасить беспроцентный микрокредит от МФО?

Внести деньги на счет микрофинансовой организации http://cashberry.com.ua/ru и закрыть задолженность по кредиту можно тремя способами:

  • через банк, используя карточку или наличные;

  • через платежные терминалы;

  • через Личный кабинет на сайте МФО.

Оплата через кабинет, используя денежные средства с карточки – самая быстрая, поэтому мы рекомендуем использовать этот способ в период окончания кредитного договора. Если вовремя закрыть долг не получается, то договор можно продлить, оплатив в Личном кабинете только начисленные процентные платежи. А вот прятаться от МФО чревато серьезными неприятностями – долг все равно придется выплачивать, но уже с серьезным штрафом.

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