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17:50 29 Октября 2021 39 Комментарии
Северная Корея собралась открыть границу с Китаем и пустить поезда
КНДР готовится к возобновлению железнодорожного сообщения с Китаем, ранее ограниченного из-за пандемии COVID-19.
Движение поездов может возобновиться уже в ноябре.
В четверг Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР ведет переговоры с Китаем и Россией о возобновлении движения поездов через границу, сообщает агентство Yonhap.
Движение поездов, соединяющих Синыйджу и Даньдун – приграничные города КНДР и Китая, может возобновиться уже в ноябре.
Из-за пандемии коронавируса власти Северной Кореи закрыли границы еще в начале 2020 года.
Ранее Власти писали, что КНДР намерена восстановить связь с Южной Кореей.
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Тэги: Китай, КНДР, поезда
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