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Главная » Мир » Общество
17:50 29 Октября 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Северная Корея собралась открыть границу с Китаем и пустить поезда

КНДР готовится к возобновлению железнодорожного сообщения с Китаем, ранее ограниченного из-за пандемии COVID-19.

Движение поездов может возобновиться уже в ноябре.

В четверг Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР ведет переговоры с Китаем и Россией о возобновлении движения поездов через границу, сообщает агентство Yonhap.

Движение поездов, соединяющих Синыйджу и Даньдун – приграничные города КНДР и Китая, может возобновиться уже в ноябре.

Из-за пандемии коронавируса власти Северной Кореи закрыли границы еще в начале 2020 года.

Ранее Власти писали, что КНДР намерена восстановить связь с Южной Кореей.

Источник:
Тэги: Китай, КНДР, поезда
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