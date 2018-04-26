Северная Корея собралась открыть границу с Китаем и пустить поезда

КНДР готовится к возобновлению железнодорожного сообщения с Китаем, ранее ограниченного из-за пандемии COVID-19.

Движение поездов может возобновиться уже в ноябре.



В четверг Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР ведет переговоры с Китаем и Россией о возобновлении движения поездов через границу, сообщает агентство Yonhap.

Движение поездов, соединяющих Синыйджу и Даньдун – приграничные города КНДР и Китая, может возобновиться уже в ноябре.

Из-за пандемии коронавируса власти Северной Кореи закрыли границы еще в начале 2020 года.

Ранее Власти писали, что КНДР намерена восстановить связь с Южной Кореей.

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