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17:33 29 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

КРАИЛ готовит проверку 26 игорных компаний

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) проведет первую государственную проверку компаний-владельцев игорных лицензий Украины, сообщает пресс-служба комиссии.

Среди казино, в которых проведут проверку, нет Vavada Casino, но обзор казино Vavada вы сможете найти на сайте «Рейтинг Казино».

Первая проверка пройдет в компании «Лимон». Она владеет брендом онлайн-казино ChampionCasino. Игорный оператор оплатил лицензию Украины в начале октября. Начало проверки в ООО «Лимон» назначено на 11 ноября 2022 года. По предварительным данным, процесс займет около 10 дней.

Специалисты также познакомятся с работой пока единственного легального букмекера в Украине Parimatch. Проверка назначена на 9 сентября следующего года.

Всего комиссия проверит 26 компаний. В самом регуляторе риск обнаружения незаконных действий со стороны легальных азартных предприятий назвали «незначительным».

На данный момент регулятор выдал 32 игорные лицензии: 12 из них получили онлайн-казино, 10 разрешений были выданы на открытие игровых автоматов, шесть пошли на открытие наземных казино, три получили онлайн-платформы для покера и одна лицензия легализовала деятельность букмекерской конторы.

Бюджет Украины увеличился уже на 1,2 миллиард гривен благодаря платам за лицензии. До конца года КРАИЛ намерена собрать 1,5 миллиарда, заявленные в начале года.

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