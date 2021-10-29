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Главная » Мир » Общество
21:22 29 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В КНДР призвали граждан есть декоративных лебедей: в стране не хватает еды

Северная Корея вынуждена придумывать всякие новшества, чтобы справиться с экономическими проблемами и нехваткой продовольствия.

Загон для разведения черных лебедей на утиной ферме в КНДР.

На этой неделе государственные СМИ Северной Кореи пропагандировали потребление мяса черного лебедя как ценного пищевого продукта. Об этом сообщает Reuters.

«Мясо черного лебедя восхитительно и имеет лечебные свойства», – написала в понедельник партийная газета «Родонг Синмун».

На Центральном телевидении Северной Кореи также показали сюжет о торжественном открытии загона для черных лебедей на утиной ферме. Мясо лебедей диктор назвал вкусным. Он также утверждал, что выращивание черных лебедей «внесет вклад в улучшение жизни народа».

Ранее Власти писали, что КНДР решила поставлять продукты питания в дальневосточные регионы России.

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Тэги: КНДР, продовольствие, лебеди
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