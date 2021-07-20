Экс-сотрудник СБУ сдался ГБР и признался в убийстве человека, который вербовал его для теракта

Бывший сотрудник СБУ признался в убийстве знакомого, который просил помощи в организации террористических актов в столице.

Сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело убитого в указанной гостинице



Об этом сообщается на сайте ГБР.

Сегодня, 29 октября, на прием к дежурному следователю ГБР пришел мужчина, который сообщил о совершенном им убийстве в ночь с 28 на 29 октября в одной из центральных киевских гостиниц.

По словам мужчины, он является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, а убитый – его знакомый, который предлагал организовать серию терактов в Киеве.

Мужчина рассказал, что переговоры о помощи в организации терактов проходили в одной из гостиниц Киева. Но после того как он отказался учувствовать в терактах, завязалась потасовка в результате которой он и нанес смертельное ножевое ранение «вербовщику».

Прибыв в указанную гостиницу сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело убитого мужчины с ножевыми ранениями.

Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве. В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщали Власти, в полиции озвучили две версии убийства активиста “Правого сектора” в Сумах.

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