Экс-сотрудник СБУ сдался ГБР и признался в убийстве человека, который вербовал его для теракта
Бывший сотрудник СБУ признался в убийстве знакомого, который просил помощи в организации террористических актов в столице.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Сегодня, 29 октября, на прием к дежурному следователю ГБР пришел мужчина, который сообщил о совершенном им убийстве в ночь с 28 на 29 октября в одной из центральных киевских гостиниц.
По словам мужчины, он является бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, а убитый – его знакомый, который предлагал организовать серию терактов в Киеве.
Мужчина рассказал, что переговоры о помощи в организации терактов проходили в одной из гостиниц Киева. Но после того как он отказался учувствовать в терактах, завязалась потасовка в результате которой он и нанес смертельное ножевое ранение «вербовщику».
Прибыв в указанную гостиницу сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили тело убитого мужчины с ножевыми ранениями.
Мужчина передан следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве. В настоящее время правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщали Власти, в полиции озвучили две версии убийства активиста “Правого сектора” в Сумах.