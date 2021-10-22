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Главная » Украина » Политика
11:27 30 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В новую партию Дмитрия Разумкова войдет сын Виктора Балоги

По данным источников в политических кругах, сын Виктора Балоги Андрей войдет в первую пятерку партии Дмитрия Разумкова.

Виктор Балога взял на себя финансирование Закарпатской ячейки партии Разумкова

По данным источников в политических кругах, сын Виктора Балоги Андрей войдет в первую пятерку партии Дмитрия Разумкова. До этого, Балога договаривался с Виктором Медведчуком, чтоб тот взял Андрея в список ОПЗЖ, но в последствии сделка сорвалась.

Теперь Виктор Балога взял на себя финансирование Закарпатской ячейки партии Разумкова в обмен на будущий список партии в облсовет и место для сына в проходной части общеукраинского списка.

Для демонстрации серьезности своих намерений Балога даже вышел из коалиции с Слугой Народа в облсовете. По мнению местных экспертов, на выходе из коалиции настоял лично Разумков и политттехнологи Ахметова, которые курируют проект экс-спикера.

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Тэги: партия, Виктор Балога, нардеп, Разумков
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